ما هي شروط التقديم على قرض الصندوق العقاري للنساء 2022

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عمر شويل - جدة ما هي شروط التقديم على قرض الصندوق العقاري للنساء، تعرف على شروط التقدم بطلب للحصول على قرض الصندوق العقاري للمرأة، وهو أحد القروض المدعومة التي تعمل المملكة على تقديمها للنساء لشراء عقارات المملكة، لديها دخل، أو يعتمد على قرض مدعوم، أو تحصل على سكن مناسب، بالإضافة إلى الرهون العقارية، ستتعرف على هذه الشروط وأنواع القروض التي يقدمها الصندوق وكيفية التسجيل والتقديم على موقع الصندوق، فتابعونا.

ما هي شروط التقديم على قرض الصندوق العقاري للنساء؟

هذا سؤال مهم لجميع النساء في المملكة اللواتي يبحثن عن المال لشراء منزل، وضعت الصناديق العقارية بعض الشروط لمساعدة المرأة التي يمكنها التقدم للحصول على قروض مدعومة، كما يمكنها الاستفسار عن متأخرات الصندوق العقاري 2022، وهذه الشروط على النحو التالي:

تقدم القروض للنساء السعوديات فقط وليس النساء الأخريات.

يسري القرض على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و75 عامًا.

يجب ألا يقل راتب المتقدم عن 5000 ريال.

يمكنك التقدم للحصول على الكسب.

سواء كانت المرأة متزوجة أم لا، فهي غير مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على قرض مدعوم.

خبرة عملية لا تقل عن 6 أشهر.

يمكن للمرأة سداد القرض والحفاظ عليه.

طريقة التسجيل على موقع الصندوق العقاري

يمكن للمرأة التقدم بطلب للحصول على قرض عقاري مدعوم من موقع الصندوق، ويجب أن يكون لديها حساب مصرفي، لذلك يمكنك تحديد كيفية التسجيل في موقع الصندوق العقاري واتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع العقارات. حدد تسجيل الدخول لتصبح مستخدمًا جديدًا. انتقل إلى الصفحة التالية وأدخل المعلومات المطلوبة. أدخل معلوماتك الشخصية ومعلومات الاتصال. أكمل تسجيلك، وقم بتنشيطه، وقم بالوصول إلى رصيدك. اختر قرض المنحة للسيدات. يرجى تعبئة البيانات المطلوبة وتحميل المستندات وتقديم الطلب. احصل على رقم مرجعي لمتابعة طلبك. أو عن طريق قرض على موقع الصندوق. سيتم التحقيق في الطلبات والرد عليها عن طريق رقم الهاتف أو الاتصال الكتابي عبر البريد الإلكتروني.

خدمات الصندوق من القروض

يوفر صندوق التنمية العقارية العديد من الفرص للحصول على قروض متنوعة يقدمها الصندوق في مجالات مختلفة مثل العقارات وأراضي البناء الخاصة، ويمكنك التعرف على رقم الصندوق العقاري الموحد وعناووين فروعة للحصول على خدماته..

كما ستمول المنشأة قيد الإنشاء، بالإضافة إلى مختلف القروض والخدمات الأخرى لقطاع المملكة، الأفراد والمؤسسات.

رابط التسجيل في صندوق التنمية العقاري

يجب أن يقودك رابط التسجيل في صندوق التنمية العقارية إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية. انقر فوق الزر [تسجيل]. سجل بدقة جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة. انقر فوق {التالي ثم اتبع الخطوات المتبقية للتسجيل}. ثم قم بتفعيل الحساب عبر حساب الهاتف المحمول أو الحساب الإلكتروني للمقترض.

استعلام صندوق التنمية العقاري

يمكن العثور على الطلبات المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية إلكترونيًا باتباع سلسلة من الخطوات البسيطة، هذا موضح في الفقرة التالية: