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الإكلير من الحلويات المفضلة لدى الجميع يتميز بطعمه الحلو وعجينته الهشة اللذيذة وهو من الحلويات المميزة في الطعم ومغذي في نفس الوقت واليوم سنقدم لكم وصفة الإكلير بكل تفاصيله وبخطوات بسيطة وبمكونات متوفرة في كل منزل. طريقة عمل الإكلير المكونات كوب من الحليب.

كوب من الماء.

نصف كوب من الزبدة الغير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

4 بيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات الباستري كريم 2 كوب ونصف من الحليب.

5 ملاعق كبيرة من السكر.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

4 من صفار البيض. مكونات جليز الشكولاتة كوب وربع من كريمة الحلويات السائلة.

3 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

150 جرام من الشكولاتة الدارك. طريقة تحضير الإكلير في إناء عميق نضيف كوب من الحليب وكوب من الماء وملعقة من السكر ونصف ملعقة من الملح ونقلبهم جيدا. نضيف إلى الخليط الزبدة الغير مملحة بدرجة حرارة الغرفة ونرفع الخليط على نار وسط مع التقليب الجيد. عند الغليان نرفع الخليط من النار ونضيف الدقيق مباشرة عليه ونقلب جيدا بواسطة ملعقة كبيرة خشب. نفرغ عجينة الإكلير في وعاء ونقوم بفردها وتغليفها حتى تبرد. نحضر العجان ونضيف إليه عجينة الإكلير ونضيف البيض بالبتدريج على سرعة وسط حتى نحصل على قوام كريمي وهش. نحضر كيس حلواني ونضع العجينة داخله مع إخراج الهواء منه. بعد ذلك نحضر صينية لخبز الإكلير ونضع فيها ورقة زبدة ونقوم بتشكيل الإكلير فيها. نضع ماء في زجاجة مزودة ببخاخ ونقوم برش الإكلير داخل صينية الخبز قبل دخول الفرن. نقوم بإدخال الإكلير إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 175 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة من 45 دقيقة إلى 50 دقيقة. نخرج الإكلير من الفرن ونتركه ونتركه ليبرد ونقوم بتجهيز الحشوة الداخلية للإكلير. في وعاء عميق نضيف السكر والنشا وصفار البيض ونقلب جيدا بالمضرب السلك اليدوي. في إناء على النار نضيف نصف كيلو من الحليب وملعقة صغيرة من الفانيليا ونقلبهم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الإكلير بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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