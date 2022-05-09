ألمانيا: ندعم أوكرانيا.. وناتو ليس طرفا بالصراع

جدة - نرمين السيد - ودافع المسؤول الألمانى الذى توجّه إليه اتّهامات ببطء التحرّك وضعف الريادة، فى كلمة متلفزة الأحد عن السياسة التى يعتمدها منذ بدء الهجوم الروسى على الجارة الغربية، مؤكدا أنه لن ينفّذ "كل" ما يُطلب منه.

وقال خلال كلمة متلفزة نادرة فى ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية "نحن لا ننفّذ كل يُطلب منا"، مضيفا "لأنى أقسمت عندما توليت المنصب على عدم إلحاق الضرر بالشعب الألمانى"، مضيفاً "يعنى ذلك حماية بلادنا وحلفائنا من المخاطر".