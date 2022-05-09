العالم اليوم - بونو يغني "قف بجانبي" في ملجأ من القنابل بكييف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 12:21 صباحاً - غنى بونو المطرب الأول في فريق "يو2" في إحدى محطات مترو الأنفاق في كييف، والتي تستخدم كملجأ من القصف تعبيرا عن دعمه للأوكرانيين الذين يحاولون التصدي للعمليات العسكرية الروسية.

وكتب المغني الإيرلندي على تويتر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "دعانا للغناء في كييف إظهارا للتضامن مع الشعب الأوكراني، وهذا ما جئنا لأجله".

غنى بونو بجانب عازف الغيتار ذا إيدج، أغنية المطرب الأميركي بن إي كينغ "قف بجانبي" في محطة مترو خريشاتك. وانضم إليه مغني آخر بزي عسكري أوكراني.

كما زار بوتشا وهي بلدة خارج كييف التي زعم العثور فيها على مئات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية الشهر الماضي. وتعتبر البلدة موقعا محتملا لجرائم الحرب.