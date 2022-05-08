تسجيل نور للطلاب noor.moe في الصف الأول الابتدائي لدخول المدارس الحكومية بالمملكة في العام 1444 والذي أعلنت وزارة التربية والتعليم تفعيل استقبال طلبات الطلاب على الرابط الرسمي لنظام نور للإدارة التربوية بحساب ولي الأمر وفق عدد من الشروط واتباع عدد من الخطوات لتسجيل الطالب والكشف الطبي وأيضا.

تسجيل نور للطلاب noor.moe بحساب ولي الأمر (الأول الابتدائي) بالهاتف النقال

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الجدول الزمني لاستقبال الأطفال والطلاب من المرحلة العمرية بالطفولة المبكرة، لدخول رياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن، بالتعليم الحكومي والمدارس الخاصة، وأيضا المواعيد التي يتم فيها استقبال الطلاب في الصف الأول الابتدائي، ويتابع ولي الأمر الدخول للتعرف على عدد من الأشياء الهامة عند التسجيل.

الخطوات والمستندات الهامة عند تسجيل الطلاب في الأول الابتدائي

يكون على ولي الأمر عمل حساب خاص به على موقع نور التعليمي والحصول على رقم سري.

يتم الالتزام بعمر الطالب في المرحلة التي يتم فيها تقديم الطالب، في عدد من المراحل حسب عمر كل طفل.

يكون على ولي الأمر الحصول على تقرير طبي بحالة الطفل الصحية وجدول التحصينات التي حصل عليها وبيان الأمراض المزمنة.

يتم التسجيل من ولي الأمر، حسب درجة القرابة الأقرب، والحصول على شهادات الميلاد والهوية الأصلية عند التقدم إلى المدرسة.

يكون على الطلاب المقبولين عمل مقابلة شخصية مع ولي الأمر بعد القبول المبدئي بموقع نظام نور المركزي.

خطوات تسجيل طالب في الأول الابتدائي 1444

يقوم ولي الأمر بالدخول على رابط نظام نور المركزي وإنشاء حساب له خاص. يتم اختيار تسجيل جديد لولي الأمر. يقوم بتسجيل اسم ولي الأمر. يتم تسجيل الاسم المقترح في التسجيل. يقوم باختيار ايقونة التالي. يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة ورقم الهاتف النقال. يتسلم ولي الأمر رسالة على الهاتف النقال فيها الرقم السري. يعيد التسجيل من جديد باسم المستخدم ورقم الهوية والرقم السري ورمز التحقق. تفتح للمستخدم الصفحة الرئيسية. يقوم باختيار أيقونة تسجيل طالب جديد للأول الابتدائي. يتم تسجيل بيانات الفل كافة واتباع كافة الخطوات. يجب التأكد من استكمال البيانات قبل إرسال الطلب ثم تسجيل الخروج.

تسجيل نور للطلاب noor.moe بحساب ولي الأمر (الأول الابتدائي) بالهاتف النقال وهي أسهل وابسط طرق للتسجيل إلا أن ولي الأمر عليه الدخول على كمبيوتر شخصي ليتمكن من إرفاق المرفقات أو المستندات لتسجيل الطالب بالأول الابتدائي، ويكون على ولي الأمر أيضا حساب عمر الطفل وذلك للتعرف على المرحلة التي يكون عليه التقديم للطفل فيها، في مراحل من الأولى وحتى الخامسة.