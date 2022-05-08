رابط حجز تذاكر الاتفاق والهلال أحجز الآن عبر موقع تكت ماكس مباراة الاتفاق والهلال ticket mx

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عمر شويل - جدة أعلن نادي الاتفاق السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن بدأ فتح رابط حجز تذاكر الاتفاق والهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين والمقرر أن يحتضنها ملعب نادي الاتفاق أستاد الأمير فيصل بن فهد، وتعد المباراة هامة للفريقين خاصة للهلال الذي يأمل في المنافسة على اللقب حتى النفس الأخير، وعدم الاستسلام لضياع الدوري الذي يحمل لقبه من العام الماضي، ومن خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم ألية الحجز للتذاكر وموعد اللقاء وكذالك أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والهلال.

رابط حجز تذاكر الاتفاق والهلال في الدوري