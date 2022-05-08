رئيس الوزراء الكندى: دربنا أكثر من 30 ألف جندى فى الجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وكشف ترودو - عقب محادثات مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى - أن بلاده دربت أكثر من 30 ألف جندى فى الجيش الأوكرانى، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد.
وأشار رئيس الوزراء الكندى إلى أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات روسية فيما يتصل بالعملية الروسية فى أوكرانيا.
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