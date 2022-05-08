طلاء ورسوم.. تشويه أعمدة جرش يغضب الأردنيين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 8 مايو 2022 11:03 مساءً - عبر ناشطون أردنيون في الساعات الماضية عن غضب كبير، بعدما انتشرت صور لأحد أعمدة مدينة جرش الأثرية شمال البلاد بعدما أقدم مجهولون، أمس السبت، على تشويهه بالطلاء والكتابة عليها.

و أثارت الحادثة استياء كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، لما لهذه المناطق من أهمية كبيرة في تاريخ الأردن ومن الناحية السياحية أيضاً.

وعبّر ناشطون عن استيائهم الشديد مما حدث وكتب أحدهم "للأسف ظاهرة الاعتداء وتشويه الأماكن العامة منتشرة في معظم مدن المملكة، وهذه المرّة طالت أحد أعمدة مدينة جرش".

وأضاف "يدل ذلك على قلة الوعي وعدم الإحساس بالمسؤولية من قبل مرتكبي مثل هذه الفعل والحل في تشديد العقوبة والغرامة المالية، فمن أمن العقاب أساء الأدب".

في حين طالب آخرون بمعاقبة الفاعلين، مشيرين إلى أن هذه آثار لا تقدر بثمن.

وقالت إحداهن "كأردنية أخجل من هذا التصرف في إرث وطني تاريخي.. ينم عن جهل وقلة تربية بأهمية المواقع الأثرية والسياحية".

وتعليقاً على الحادث، أوضح مدير الآثار العامة فادي بلعاوي لـ "العربية الأردن"، أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالأمر".

وأكد أنه تمت المعالجة الأولية لأحد الأعمدة التي تم تشويهها بطلاء "رش"، تمهيداً لإزالته بطرق علمية دقيقة.

يذكر أن مدينة جرش تعتبر من أهم المدن الأثرية في العالم، ويعود تاريخ هذه المدينة إلى زمن تأسيسها في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد.

ونعمت هذه المدينة بالهدوء والاستقرار والسلام وتأثرت كثيراً بالحضارة الرومانية وأصبحت من المدن العشرة (الديكابوليس).

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