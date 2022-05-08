نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف مدرسين في الكويت 2022\2023 معلمين ومعلمات من الجنسية الفلسطينية والأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف مدرسين في الكويت 2022\2023 من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية الكويتية عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن حاجتها لمعلمين ومعلمات من الجنسية الفلسطينية والأردنية للعام الدراسي 2022\2023، وذلك للعمل بالهيئة التعليمية لأصحاب المؤهلات الجامعية، وذلك وفق شروط وضوابط معينة سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

قامت وزارة التربية الكويتية بالإعلان عن حاجتها لمعلمين ومعلمات في بعض التخصصات وفق شروط معينة، لذلك يجب على من تتوافر فيه الشروط اللازمة سرعة التسجيل في وظائف وزارة التربية الكويتية في الموعد المحدد، ويجب على من يرغب في التسجيل قراءة الشروط جيداً قبل الشروع في التقديم، ويتم التسجيل والتقديم في وظائف معلمين في الكويت 2022 إلكترونياً من خلال رابط وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw.

رابط تقديم وظائف مدرسين في الكويت 2022\2023

تعلن وزارة التربية عن حاجتها الى معلمين و معلمات من الجنسية الفلسطينية والأردنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للعمل بالهيئة التعليمية من حملة المؤهلات الجامعية وفق شروط. pic.twitter.com/b9WmNMqvIF — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) تعلن وزارة التربية عن حاجتها الى معلمين و معلمات من الجنسية الفلسطينية والأردنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للعمل بالهيئة التعليمية من حملة المؤهلات الجامعية وفق شروط. pic.twitter.com/b9WmNMqvIF — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) May 8, 2022

يتم التقديم في وظائف مدرسين للجنسين في وزارة التربية الكويتية إلكترونياً من خلال رابط وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw.

النقر على أيقونة فرص وظيفية\ تعاقد.

إدخال جميع البيانات بدقة وبدون أخطاء.

رفع جميع المستندات المطلوب رفعها والنقر على “تقديم”.

التخصصات المطلوبة للمعلمين

اللغة الإنجليزية، العلوم، الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، الأحياء، الرياضيات، ويشترط وجود خبرة.

التخصصات المطلوبة للمعلمات:-

الفيزياء، الرياضيات. مع شرط وجود خبرة.

شروط وظائف معلمين ومعلمات وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw

ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد.

لا يزيد العمر عن 25 عام.

لن يقبل أي جنسية أخرى مقيمة في فلسطين.

يشترط وجود خبرة 3 سنوات للمؤهلات غير التربوية.

خبرة سنتان للمؤهلات التربوية.

يتم استقبال شهادة الخبرة الحكومية والخاصة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة والأجر وتكون موثقة من الجهات الرسمية وموضح فيها بداية تاريخ استلام العمل مع إرفاق صورة عنها.

يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة.

يجب أن يكون المتقدم مزاولاً لمهنة التدريس في نفس التخصص المتقدم له حتى تاريخ تقديم الطلب.

يتحدد المرتب حسب المؤهل العلمي والخبرة.

ترفق صورة من شهادة الثانوية العامة.

صورة من جواز السفر ويكون ساري لمدة 3 أعوام.

الفئات المستثناة من شرط الخبرة