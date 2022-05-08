تسجيل الطلاب الجدد الصف الأول الابتدائي والروضة عبر نظام نور

تسجيل الطلاب الجدد الصف الأول الابتدائي وكذلك في مرحلة الروضة، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم في السعودية، بياناً رسمياً حول مواعيد التسجيل بالنسبة للطلاب الجدد، ويتم التسجيل الكترونياً للطلاب في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، الطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، أو يقدم الأب شهادة تثبت أن الطفل قد أكمل مرحلة الروضة، لذلك يقترح نظام نور عدة خطوات لتسجيل الطلاب الجدد بطريقة بسيطة وسهلة، مما يسهل على أولياء الأمور التسجيل، يجب على مقدم الطلب الدخول إذا كان الطالب من جنسيات أخرى، يرجى ملء جميع البيانات بدقة والإعلان عن الجنسية.

متى موعد تسجيل الطلاب الجدد الصف الأول الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم الموعد المحدد لتسجيل الطلاب الجدد الصف الأول الابتدائي،في المملكة، حيث تقرر رسمياً تاريخ الذي سيقوم فيه أولياء الأمور بتسجيل طلاب الصف الأول وأيضا التقديم لطلاب رياض الأطفال الجدد بداية من السابع من شوال 1443 وتنتهي فترة التسجيل في 17 ربي. الأول 1444 أو عند الانتهاء من الأماكن المتاحة لطلاب الصف الأول الابتدائي والمعلن عنها عبر الموقع الرسمي.

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور

بعد أن اقترحت وزارة التربية والتعليم في المملكة، حول كافة المواعيد الخاصة بالتسجيل بالنسبة للطلاب الجدد الذين سيلتحقوا لاول مرة في اولي ابتدائي، بالمدارس السعودية ورياض الأطفال،، ويمكن لأولياء الأول التسجيل عبرنظام نور من خلال عددًا من الخطوات للسماح للطلاب بالتسجيل بسهولة عبر الإنترنت، بعد أسئلة متعددة من أولياء الأمور. يبلغ الطفل الخامسة من العمر، أو يقدم الوالد شهادة إتمام تثبت أن الطفل قد أكمل روضة الأطفال: