عاجل- شرط البيت الأبيض لرفع العقوبات عن روسيا

جدة - نرمين السيد - وأفاد البيت الأبيض، فى بيان له، بأنه لن يتم إبرام أى صفقة لرفع العقوبات عن روسيا، دون وجود أوكرانيا على الطاولة.

وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الروسى بوتين لم يمنح العالم بعد أى سبب للوثوق به كى نفكر بمسألة رفع العقوبات.

وأعلن البيت الأبيض، فى وقت سابق اليوم الأحد، أن واشنطن ومجموعة الـ7، قررتا فرض عقوبات غير مسبوقة جديدة على روسيا.

وقال البيت الأبيض، إن العقوبات ستحظر على شركات الاستشارات التعامل مع روسيا، ومنع تصدير واستيراد الأجهزة الصناعية والزراعية من روسيا موضحا أن العقوبات ستشمل شركة أسلحة روسية و7 شركات شحن.

وأوضح البيت الأبيض "عقوباتنا غير المسبوقة تلحق بالفعل خسائر اقتصادية فادحة بروسيا"، موضحا أن تم فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة والأثرياء الروس.

وأشار البيت الأبيض، إلى فرض عقوبات على المؤسسات الإعلامية والمصرفية الروسية، موضحا فرض عقوبات على 3 من أكثر المحطات التلفزيونية الروسية مشاهدة.

وأضاف البيت الأبيض، أن مجموعة الـ7 تتوافق على ضرورة التخلى عن النفط الروسى، مؤكدا أن مجموعة السبع -فى الوقت ذاته- ملتزمة بإمدادات طاقة عالمية مستقرة.

وتابع البيت الأبيض، أن مجموعة الـ7 ستواصل ملاحقة النخبة الحاكمة فى روسيا الداعمة لبوتين، مشيرا إلى أنه سيتم فرض قيود على تأشيرات السفر على المسؤولين العسكريين الروس.

ودعت مجموعة الـ7، روسيا لفك الحصار عن منتجات أوكرانيا الزراعية وتسهيل وصولها للخارج، مؤكدة عدم فرض عقوبات على تصدير الأغذية من روسيا التى ستؤثر على المستهلكين.