جرينفيلد: زيارة جيل بايدن إلى أوكرانيا تبعث رسالة دعم قوية

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد، اليوم الأحد، إن زيارة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن إلى أوكرانيا تبعث "رسالة دعم قوية" وسط الحرب الروسية-الأوكرانية.





وأضافت توماس -جرينفيلد- فى تصريح نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن زيارة جيل بايدن مع نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا قدمت الكثير من الدعم والتشجيع للسيدات والأطفال فى أوكرانيا، لافتة إلى أن زيارتها خلال اليوم العالمى للأم يبعث رسالة قوية وإيجابية للغاية. وأشارت توماس-جرينفيلد إلى أنه خلال سفرها فى الأسابيع القليلة الماضية أظهرت السيدات الأوكرانيات شجاعة وقوة كبيرة، مضيفة أن وجود السيدة بايدن هناك يؤكد على قوة العلاقات الأمريكية-الأوكرانية والتزام واشنطن بالدعم المستمر لكييف.

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