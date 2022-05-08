رئيس وزراء بريطانيا: المعدات العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا لم تعد كافية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية اليوم الأحد، عن جونسون قوله إن أوكرانيا بحاجة إلى معدات عسكرية لاستعادة الأرض أيضًا.

وأضاف "هناك مفارقة صارخة أن القادة قد تجمعوا لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية فى الوقت الذى تحيى فيه العديد من الدول ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية".