فرنسا تدين بشدة هجوم سيناء الإرهابى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان مساء اليوم الأحد - أن بلادها تتقدم بالتعازى لأسر الضحايا، متمنية الشقاء العاجل للمصابين.

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