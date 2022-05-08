وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان استئناف عمل سفارة واشنطن فى كييف

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للخارجية الأمريكية نشر على موقعها الرسمى اليوم، أبلغ بلينكن نظيره الأوكرانى بأن القائم بالأعمال كريستينا كفيان ومجموعة صغيرة من الدبلوماسيين، برفقة أمن وزارة الخارجية، قد سافروا إلى كييف لإجراء اتصالات دبلوماسية قبل الاستئناف المخطط لعمليات سفارة كييف، وفقا لتعهد الوزير للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بالقيام بذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كييف.

وشارك الوزير تفاصيل إضافية حول حزم المساعدة الأمنية الجديدة لدعم مكاسب أوكرانيا فى ساحة المعركة، بما فى ذلك السحب التاسع من المخزونات الأمريكية الذى صرح به الرئيس الأمريكى جو بايدن والسلطات الموسعة التى سيتم تقديمها بموجب قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية لعام 2022.