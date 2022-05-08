الآن عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 55% ولفترة محدودة ألحق الخصومات

عروض جرير المملكة العربية السعودية تكون مكتبة جرير من المكاتب التي تقدم وتمنح العروض الكبيرة والقوية التي تصاحبها الخصومات المذهلة والرائعة للغاية، حيث أن تلك المكتبة تعتبر من المكاتب التي تختص لبيع كافة المنتجات والسلع التي يرغب بها ويحتاجها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك المكتبة تعمل على تقديم العروض الرائعة والخصومات الكبيرة بالسعر المناسب والمتوافق مع كل فرد ومواطن مقيم في السعودية.

عروض جرير الأسبوعية

مكتبة حرير تعد من أكبر المكاتب الشهير التي تتواجد في المملكة العربية السعودية في الأسواق المركزية والمالية، حيث أن هذه المكتبة استطاعت أن تقوم بتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات التي يردها ويحتاجها كل مواطن متواجد داخل المملكة العربية السعودية، وأيضًا تقوم المكتبة على توفير كل المتطلبات والمستلزمات التي يرغب بها كافة الطلاب المقيمين بالمملكة مع المستلزمات الخاصة بالمكتبة، وأيضًا تواجد كافة الألعاب التي يريدها ويحبها كل طفل بالمملكة.

عروض جرير اليوم

سعر كتاب العادات السبع بإيجاز للنسخة المطبوعة يكون 29 ريال سعودي وللنسخة الإلكترونية يكون 24.99 ريال سعودي. شاشة من النوع سامسونج بحجم 85 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود يكون بسعر 8999 بدلًا من 14.999 ريال سعودي. سعر الشاشة من النوع سكاي وورث حجمها 85 بوصة دقة ألترا اتش دي يدعم الأندرويد باللون الفضي يكون بسعر 6999 بدلًا من 10.999 ريال سعودي. حقيبة الظهر مع الملحقات من النوع اتريوم بيغ زيبر التي تتناسب مع جهاز 15 بوصة باللون الرمادي تكون بسعر 139 ريال سعودي. حقيبة الظهر من النوع اتريوم تويل مع الملحقات الذي يناسب جهاز 15 بوصة باللون الخوخي يكون بسعر 139 ريال سعودي. سعر المقلمة المرنة من الماركة الغير محددة باللون البنفسجي يكون 9 ريال سعودي. سعر المقلمة المرنة من الماركة الغير محددة باللون الأخضر يكون 9 ريال سعودي.

خصومات جرير