جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني

يسعي الكثير من أولياء الأمور للبحث عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، وقد أوضحت إن الإمتحانات سوف تكون ورقيا وإلكترونيا بأسلوب الأسئلة التي تركز على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين، كما أنه سوف تبدأ الامتحانات يوم الخميس الموافق 12 من شهر مايو لعام 2022،حيث يبدأ الطلاب مادة اللغة العربية وتنتهى الامتحانات في 29 من شهر مايو العمل شهر، وسوف نعرض جدول الامتحانات بالتفاصيل خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات في المحافظات بتشكيل غرف عمليات مركزية لعمل جميع الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وتأمين لجان الإمتحان، وذلك حرصا منها على صحة وسلامة الطالب، و تبدأ الامتحانات في اللجنة الاولى الساعة التاسعة صباحا ويجب إن يتواجد الطلاب من قبل الساعه 9:00 وتنتهي حسب المواد الدراسية التي سوف يؤديها الطلاب.

جدول إمتحانات الصف الثاني الثانوي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي ويبدأ بمادة اللغة العربية حيث تبدأ في الساعة 9:00 مساء وينتهي الساعة 11:00 صباحا وتكون مدة الامتحان ساعتين وتكون مادة الرياضيات الذي تبدأ الساعة 11:15 وتنتهي الساعة 12:45 ليكون بعد ذلك ياتي يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر خمسه ،وتبدأ اللغة الانجليزية، حيث إنها تبدأ الساعه 9:00 وتنتهي الساعه 11 ثم مادة الفيزياء للشعب العلمية والتي تبدأ الساعة الحادية وتنتهي الساعه 12:30 وايضا مادة التاريخ للشعبة الأدبية والتي تبدا 11 غربه وتنتهي 12 ونصف ومادة الأحياء للشعبة العلمية والتي تبدا 12 45 وتنتهي الساعه 2 ومادة الفلسفة والتي تبدا 12:45 دقيقه وينتهي الساعة 2. ويوم الأربعاء الموافق واحد من شهر يونيو لعام 2022 يبدأ امتحان الجبر والتفاضل وحساب مثلثات الساعة التاسعة صباحا وينتهي الساعة 11:00 صباحا بعد 30 امتحان اللغه الاجنبيه الثانيه او اللغة الفرنسية والتي تبدأ الساعة 11:15 وتنتهي الساعة 12 و30 دقيقة وامتحان الكيمياء الذي يبدأ الساعة 12:45 وانتهى الساعه 2:00 ظهرا، بعد ذلك امتحان علم النفس والاجتماع الذي يبدأ الساعة 12:45 وانتهى الساعه 2:00 وليبدا بعد ذلك الصف الثالث الثانوي لعام 2022 ميلاديا.