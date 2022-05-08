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رابط حجز مناسك الحج hajj.om 1443 الذي تم تفعيله من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان بفتح باب التسجيل الإلكتروني عبر رابط التسجيل في موسم الحج الجديد 1443 لفئات عمرية محددة من العمانيين وفق خطوات خاصة للتسجيل بالرقم المدني وبالبطاقة الذكية، على أن يقوم الراغب في لتسجيل التقدي بشروط القبول.
“بالرقم المدني” رابط حجز مناسك الحج hajj.om 1443 التسجيل الإلكتروني في الحج
أعلنت سلطنة عمان الممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني لأداء موسم الحج الجديد بعد أن تم التوافق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وأعلنت المملكة القبول بأداء موسم الحج الجديد بعد أن تراجعت الأعداد المصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم وتوفير اللقاحات المضادة لانتشار الفيروس والحصول السهل عليه لضمان عدم انتشار وباء كرونا بين الحجاج، وقد أنهت المملكة موسم الحج الماضي بنجاح كبير وعدم انتشار الفيروس بين الحجاج بما أعلنت هذا العام القبول الغير محدود لأعداد الحجاج من جميع أنحاء العالم دون التقيد بعدد، وفق عدد من الشروط.
شروط الحج في سلطنة عمان
- أن يقوم التسجيل للعمانيين الجنسية أو الحاصلين على البطاقة الذكية.
- يكون عمر المتقدم ما بين 18 عام وحتى 65 عام.
- لم يتم الإعلان عن مرات الحج أو الحج للمرة الأولى.
- يتم التسجيل المباشر على الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة.
- يجب الحصول على جميع لقاحات كرونا، والتي توافق عليها المملكة العربية السعودية.
- يتم الحصول على شهادة معتمدة من مستشفى حكومي بالحصول على اللقاحات.
- يجب الحصول على تحليل حديث ومسحة للبي سي ار قبل الذهاب للمملكة بثلاثة أيام.
موعد وفترة التسجيل الإلكتروني في الحج
|بداية تسجيل الحج
|آخر أمد لتسجيل الحج
|9 مايو 2022 – الثامن من شوال 1443.
|14 مايو 2022 – الثالث عشر من شوال 1443.
كيفية تسجيل وحجز الحج 144 عبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- يتم الدخول على (رابط حجز الحج في سلطنة عمان الرسمي).
- يقوم صاحب الطلب باختيار ايقونة (تسجيل طلب حج).
- يتم الاختيار بين التسجيل بالرقم المدني أو بالبطاقة الذكية والتدقيق الإلكتروني.
- يجب اتباع كافة الخطوات حتى إرسال الطلب.
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