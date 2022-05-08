رابط hajj.om حجز الحج سلطنة عُمان لأداء المناسك المباركة في الموسم المقبل لها، ذي الحجة 1443، حيث أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون لدينية في سلطنة عمان بموعد فتح باب الحجز والتسجيل في زيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج وفق عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها واتباعها للحصول على تأشيرة السفر حسب قوانين السلطنة وحسب ما تقرر المملكة العربية السعودية.

رابط hajj.om حجز الحج سلطنة عُمان (الموعد – الشروط) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

يتطلع المسلمين في جميع أنحاء العالم لأداء الفرض الخامس من فروض الإسلام، خاصة للذين لم يسبق لهم أداء مناسك الحج من قبل، حيث سمحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية السعودية بفتح باب الحج هذا العام لجميع دول العالم وفق العديد من الشروط بأعداد محددة من كل بلدة، وقامت السلطنة هي الأخرى بالإعداد لفتح باب التسجيل والقبول حسب الشروط التي تقوم الوزارة بتقريره.

موعد وفترة التسجيل الإلكتروني في الحج

بداية تسجيل الحج آخر أمد لتسجيل الحج 9 مايو 2022 – الثامن من شوال 1443. 14 مايو 2022 – الثالث عشر من شوال 1443.

شروط الحج حسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان عن الشروط العامة للحج حسب قوانين السلطنة وأيضا حسب ما تم الاتفاق عليه مع السلطات السعودية، حيث يكون على الراغبين في التسجيل التقيد والالتزام بهذه الشروط لضمان قبول الطلب ولتي يكون منها:

أن يكون المتقدم للتسجيل في الحج من الجنسية العمانية.

يكون عمر المتقدم لأداء الفريضة من الاعمار ما بين 18 عام وحتى 65 عام.

يجب أن يكون قد حصل على جميع تحصينات كورونا المعتمدة بالمملكة ولديه شهادة بذلك وتكون معتمدة من أحد الجهات الصحية الرسمية في السلطنة.

يتم تقديم عينة بحث بي سي ار لعينة تم الحصول عليها قبل السفر بثلاثة أيام.

يجب الالتزام بقوانين المملكة التي تدعي إلى التباعد الاجتماعي بين الحجاج والالتزام بقوانين وزارة الداخلية.

يتعرض المخالفين لقوانين المملكة، قوانين الإقامة والانتقال والتأشيرة، إلى الترحيل قبل أداء مناسك الحج أو الحرمان من دخول المملكة.

كيفية تسجيل وحجز الحج 144 عبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية