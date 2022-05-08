الرئيس الأوكرانى: الشر عاد من جديد.. ولكن بشكل مختلف

جدة - نرمين السيد - وأكد زيلينسكى - فى كلمة عبر الفيديو ألقاها بمناسبة يوم النصر، والذى تحيى فيه أوروبا ذكرى استسلام ألمانيا الرسمى للحلفاء فى الحرب العالمية الثانية - أن بلاده وحلفاءها سيفوزون، وأنه لن يفلت شر من المسؤولية.

وبدوره، قال رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على (تويتر) نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، "دفعنا ثمنًا باهظًا للدفاع عن العالم المتحضر"، مشيرا إلى أنه أكد خلال لقاء فى كييف مع رئيس البوندستاج الألمانى، باربل باس أن بلاده تعول على دعم الشركاء الألمان فى استعادة أوكرانيا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الصحة الأوكرانى فيكتور لياشكو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى العاصمة كييف، "إن 10 من العاملين فى المجال الطبى قتلوا، فيما أصيب نحو 40 من العاملين فى القطاع الطبى"، موضحا أنه تم تدمير 40 مستشفى بالكامل، فضلا عن تعرض نحو 500 مستشفى أخرى لأضرار كبيرة أخرجتها عن الخدمة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد وصل إلى أوكرانيا، اليوم، لعقد اجتماعات؛ لبحث الحاجة المهمة لتكثيف المساعدات والدعم لضحايا الهجمات العسكرية الروسية فى البلاد.

وميدانيا، أعلنت قوات جمهورية دونستيك الشعبية عن إجلاء مجموعة جديدة من المدنيين اليوم الأحد عن مدينة ماريوبول فى منطقة دونباس، وأكد مقر الدفاع الإقليمى إجلاء 145 شخصا، بينهم 24 طفلا بين الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى الرابعة بعد الظهر عن ماريوبول إلى مركز للنازحين فى قرية بيزيمينويه قرب مدينة نوفوازوفسك.

كما أفاد حاكم منطقة لوجانسك سيرهى جايداى بإن القوات الأوكرانية تراجعت من مدينة بوباسنا الواقعة شرق البلاد، مؤكداً تقارير سابقة بشأن سقوط المدينة.