الإليزيه: لا توجد أى خطط لدى ماكرون لزيارة كييف

جدة - نرمين السيد - ووفق ما نقلته وكالة "تاس"، اليوم الأحد، قال قصر الإليزيه: "فى هذه المرحلة، لا توجد خطط للقيام بأى رحلات من قبل إيمانويل ماكرون إلى كييف".
ووردت فى وقت سابق أنباء عن خطط الزعيم الفرنسى لزيارة برلين يوم 9 مايو، وإجراء محادثات مع المستشار الألمانى أولاف شولتز. وشدد قصر الإليزيه على أن هذه ستكون أول زيارة خارجية لماكرون بعد تنصيبه لفترة رئاسية جديدة، "ما يؤكد مرة أخرى متانة العلاقات الفرنسية الألمانية".
كما أجرى ماكرون محادثة هاتفية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، استغرقت اكثر من ساعتين. وكانت هذه أول محادثة بين قادة البلدين منذ فوز ماكرون بانتخابات الرئاسة.
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