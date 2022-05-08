الكاميرون تترأس مجلس السلم والأمن فى الاتحاد الإفريقى خلال مايو

جدة - نرمين السيد - ذكر بيان مجلس السلم والأمن الإفريقى، أن جهود الكاميرون تركز على إدارة الكوارث فى القارة، والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات التى تفرضها الكوارث على القارة.

وأشار البيان، إلى أنه من المقرر أن ينظر مجلس السلم والأمن الإفريقى فى تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى حول الجهود القارية لمنع الإرهاب ومكافحته قاريًا، فيما يوفر فرصة لأعضاءه لوضع استراتيجية لتعزيز الجهود القارية فى مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال أذرع مؤسسات "المركز الإفريقى للدراسات والبحوث حول الإرهاب"، وآلية الاتحاد الإفريقى للتعاون الشرطى، ولجنة خدمات الاستخبارات والأمن فى إفريقيا، كمؤسسات الاتحاد الأفريقى العاملة فى هذا المجال، التى ستقود وضع تدابير سياسة الاتحاد الإفريقى.