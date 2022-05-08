باكستان تدين الهجوم الإرهابى فى مصر

جدة - نرمين السيد - وذكرت سفارة باكستان بالقاهرة فى بيان اليوم الأحد، أن حكومة وشعب باكستان يتقدمان بأحر التعازى لأسر الضحايا. وأضافت السفارة " تدين باكستان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، كما نؤكد تضامننا مع شعب مصر الشقيق".

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