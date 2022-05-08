ألمانيا: الحرب فى أوكرانيا تهدد بتفاقم الجوع فى العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، فى تصريحات صحفية "إنه من المهم بالنسبة لى أن تساعد ألمانيا أوكرانيا ليس فقط عسكريا ولكن أيضا بما يجعل الحياة أكثر تحملا بالنسبة لشعب أوكرانيا". وتابعت أنه "لهذا السبب قمنا بزيادة برنامج المساعدة الفورية لأوكرانيا من 122 مليون إلى 185 مليون يورو. وسيتم استخدام هذه الأموال لاستعادة إمدادات مياه الشرب وإعادة بناء الشقق والمدارس ورياض الأطفال المدمرة". وأضافت:"الوزارات الأخرى تقدم المزيد وسنقوم نحن أيضا بالمزيد. وما أن تتوقف القنابل عن السقوط، ستقدم ألمانيا مساعدات بالمليارات لإعادة البناء. وتستعد وزارتى لذلك بالفعل".

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