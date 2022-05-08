الأردن يؤكد وقوفه مع مصر بمواجهة الإرهاب وظلاميته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 8 مايو 2022 08:59 مساءً - دوت الخليج :- دان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الهجوم الإرهابي الجبان غرب سيناء في جمهورية مصر الشقيقة.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، السبت، أكد الصفدي التضامن مع الأشقاء في مصر بالمطلق والوقوف معهم بمواجهة الإرهاب وظلاميته، متابعا “رحم الله الشهداء ومنّ على الجرحى بالشفاء العاجل. أحر التعازي للأشقاء في مصر”.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مُشدداً على تضامن المملكة ووقوفها المطلق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف، ومُعرباً عن أحّر التعازي لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.