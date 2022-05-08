HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات والاقسام PDF

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات والاقسام نستعرضها ونتابعه الان، حيث نحو 35 الف طالب وطالبة يباشرون حالياً البحث عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها اون لاين بشكل وبصورة الكترونية امام جميع الطلاب والطالبات

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 يبحث عنها عشرات الالاف من الطلاب والطالبات حيث قد تم الاعلان مؤخراً على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية ليصبح امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج مطرحة، حيث اتجهت الحكومة العراقية تجاه تفعيل الوصول الى الخدمات الرقمية بشكل وبصورة الكتروني وذلك فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19 ليصبح امكانية الوصول لنتائج القبول الموازي لطلاب جميع المحافظات العراقية مطروحة امام جميع الطلاب اون لاين بشكل نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي مطروحة امام جميع الطلاب والطالبات حيث كل ماعليكم فعله هو الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج وذلك فور متابعة الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي من هنا

اختيار ايقونة خدمات الكترونية ومن ثم قم باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك عند تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام حتي تكون امامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية