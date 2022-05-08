نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي
موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 العديد من أولياء الأمور والطلاب عن الذي قامت بإقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، حيث أكد وزير التعليم أن على الطالب الحصول على ثلاث درجات کحد أدنى حتى يتم قبوله في برنامج التعليم الموازي، وحتى لا نطيل عليكم دعونا نعرفكم على معنى التعليم الموازي كما أقرته وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي في السطور التالية.
موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021
موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 نستعرضها مع حضراتكم الان حيث ان المقصود بالتعليم الموازي في العراق هو برنامج يشمل الطلاب الذين لم يحصلوا على درجات مرتفعة تسمح لهم بدخول الكليات مثل باقي الطلاب المتفوقين، حيث يتم دفع رسوم مالية للطلاب الذين شملهم برنامج التعليم الموازي للكلية التي تم قبوله فيها، فإن كنت تريد تخصص معين عليك بتحمل مصاريف تلك التخصص الذي يتم إقرار من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي على حسب الجامعة التي ستدرس فيها، فمثلا طالب حصل على 90% ويريد دخول كلية الطب لكن كليه الطب من 95% سوف يلتحق بكلية الطب لكن شرط أن يقوم بدفع ثمن ال5% حتى يتم قبوله، هذا بجانب استيفاء الشروط الأخرى .
طريقة الالتحاق بالقبول الموازي
- سوف نسرد لكم في هذه الفقرة طريقة الالتحاق بالتعليم الموازي والتقديم فيه.
- قم بالذهاب إلى الجامعة التي تريد التقديم فيها.
- بعد ذلك قم بالحصول على كلمة السر ورقم امتحان بعد التقديم.
- سوف يتم تفعيل الطلب الخاص بالتقديم من قبل إدارة الجامعة.
- قم باختيار عشر خيارات الأقسام التي تريد الالتحاق بها.
نتائج القبول الموازي 2022
يتساءل الكثير من الطلاب عن النتائج الخاصة بالقبول الموازي وهل تم قبولهم في الكلية التي يريدون الالتحاق بها وتم تقديم عليها أم لا، وهل النتيجة متاحة على شبكة الانترنت أو من خلال مكاتب الجامعات كل هذا يتم التساؤل عنه ونحن سنجيب الآن.
- أولا نتائج القبول الموازي متاحة من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- قم بالدخول على الموقع.
- اضغط على تحميل نتائج القبول الموازي.
- سيتم تحميله بملف صيغة بي دي اف pdf
- قم بتنزيله ثم افتح الملف.
- انظر في القائمة جيدا بتمعن لتتعرف على أسمك.
- يمكنك طباعة الملف إن أردت ذلك.
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