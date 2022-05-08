رابط تسجيل اول ابتدائي نظام نور 1443 والأوراق المطلوبة للتقديم عبر noor.moe.gov.sa

رابط تسجيل اول ابتدائي نظام نور، لاحظنا بحث متواصل من قبل الطلبة وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن رابط تسجيل اول ابتدائي نظام نور وكيفية التسجيل على الموقع وإضافة طلاب جدد إلى نظام نور، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم، والجدير بالذكر أنه بدأ التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي من أول اليوم، وهذا ما جعل الكثيرون يتساءلون عن خطوات التسجيل، وفي مقال اليوم سوف نوضح لكم كل ما تحتاجون إليه.

رابط تسجيل اول ابتدائي نظام نور التعليمي

يبحث الكثيرون حاليًا عن رابط تسجيل اول ابتدائي نظام نور التعليمي، من أجل تسجيل أولادهم بنظام نور التعليمي، وللعلم أن التسجيل مسموح للطلاب الذي وصل سنهم إلى ست سنوات وست سنوات إلا ثلاثة شهو، وأيضًا الطلاب عند سن إحدى سنة سنة وثلاثة أشهر، والجدير بالذكر أن ولي الأمر يحتاج إلى بعض الأوراق والتي منها شهادة ميلاد الطالب وصورة منها، وكذلك صور شخصية حديثة للطلاب، بالإضافة إلى دفتر العائلة ومعه صورة وأيضًا بطاقة تثبت أن الطالب حصل على لقاح فيروس كورونا المستجد، وسوف نذكر لكم في الفقرة التالية رابط التسجيل وخطوات التسجيل خطوة خطوة.

رابط تسجيل اول ابتدائي نظام نور 1443/1444

سنذكر لكم في هذه الفقرة رابط تسجيل اول ابتدائي نظام نور وخطوات التسجيل عبر النظام تأتي على النحو التالي:

في البداية ينبغي على ولي الأمر زيارة موقع نظام نور التعليمي الموجود على شبكة الإنترنت.

الموجود على شبكة الإنترنت. يبدأ ولي الأمر بكتابة بياناته الشخصية من اسمه ورقمه السري وكذلك رمز التحقق الخاص به، أو يقوم بتسجيل حساب جديد على المنصة.

يقوم باختيار إضافة وتسجيل طلاب جدد ويبدأ في تسجيل بيانات الطالب ويتأكد من إدخاله للبيانات بشكل صحيح.

يختر الصف الدراسي الذي ينتمي الطالب له، وأيضًا المدرسة الذي يرغب بتسجيل طفله بها.

بعدها يقوم بإرفاق كل الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم، ثم يضغط على موافق ثم تسجيل.

وباتباع هذه الخطوات وكتابة البيانات بطريقة صحيحة وإرفاق كل الأوراق والمستندات المطلوبة ستتمكن من التسجيل لأولادك في الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور التعليمي.