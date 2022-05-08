نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا برقم الامتحاني في المقال التالي
ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 يترقب طلاب الثالث المتوسط نتائجهم الخاصة بثمار جهودهم بعد أداء امتحانات الثالث المتوسط، حيث قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستعتمد النتيجة بشكل رسمي لجميع المحافظات العراقية، مع نشر أخر التحديثات الخاصة بالنتائج وكذلك الرد على الشكاوى في حال وجدت، حيث قالت إن النتائج سوف يتم الإعلان عنها من قبل موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وهذا للتسهيل على الطلاب بدلا من الذهاب للمدرسة للحصول على النتيجة، سوف نطلع على كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج من خلال السطور التالية كما يمكنكم معرفة طريقة الحصول على النتيجة.
ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022
قالت وزارة التربية والتعليم أنها لم تتلقى شكاوى كثيرة من قبل الطلاب بشأن أسئلة الامتحانات، وأن ما جاء من شكوى كان عدد لا يذكر لكن يتم احترامه وتم الرد على الشكوى الخاصة بهم، لكن الأغلب كان يسير بشكل ممتاز دون وجود مشاكل، جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية أتاحت الحصول على نتائج الثالث المتوسط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي في ملف pdf أو الحصول عليها من خلال كتابة الرقم الامتحاني ومتاح للطالب طباعة النتيجة للاحتفاظ بها
نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022
نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق لعام 2022 أصبحت متاحة الان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراق الرسمي على شبكة الإنترنت، والحصول عليها أصبح أمر سهل للغاية، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية التي سيتم ذكرها حتى تحصل على نتيجتك.
- الخطوة الأولى تكون من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على شبكة الانترنت.
- ثم بعد ذلك الدخول على قسم النتائج.
- بعدها قم بكتابة محافظتك التي تكون فيها مدرستك.
- بعدها قم بكتابة الرقم الامتحاني الذي دخلت بها الامتحان من قبل.
- يجب كتابة رقم الامتحان الخاص بك بشكل صحيح لتجنب حدوث أي مشاكل أثناء البحث عن نتيجتك.
- بعدها قم بطباعة النتيجه للاحتفاظ بها كمستند رسمي.
- يمكنك الاطلاع على اسمك في الناجحين بالدرجات، من خلال تحميل ملف النتائج بصيغة بي دي اف pdf
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