نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة للعثور على الهاتف المفقود من خلال خطوات بسيطة في المقال التالي
يعد فقد الهواتف الذكية من الأشياء المقلقة لجميع المستخدمين خلال هذه الفترة، ولاسيما إذا كنت تستعمل الهاتف المفقود بشكل مستمر ودائم في العمل والتواصل مع الأصدقاء، حيث يوجد طريقة سهلة للغاية من أجل العثور على الهواتف في حالة إذا كان الهاتف يدعم تقنية البلوتوث Bluetooth، وسوف نكشف في هذا المقال عبر موقعكم ثقفني على أسهل طريقة لمعرفة المكان الفعلي للهاتف من خلال تطبيق متوفر للتحميل على هواتف أندرويد وهواتف أيفون، وعليك فقط اتباع الخطوات لمعرفة مكان الهاتف.
طريقة للعثور على الهاتف المفقود
تعمل الأجهزة الحديثة المزودة بالبلوتوث Bluetooth على إشارة ثابتة يمكن من خلال التطبيق التقاطها بكل سهولة، وتحديد موقع الهاتف والمسافة بالتحديد، حيث يُعتبر البلوتوث من طرق الاتصال بين الأجهزة بعضها ببعض، ويمكن إرسال العديد من البيانات والمعلومات وأحياناً بعض البرامج الصور لا سلكياً من الهاتف إلى هاتف آخر دون حدوث أي توصيلات على الكمبيوتر أو نقلها من خلال اليو أس بي.
من جانبه نشر موقع “howtogeek” أن تطبيق “Wunderfind” يستطيع من خلال استخدام تقنية البلوتوث Bluetooth، تحديد موقع أي جهاز مفقود أو مخفي من خلال استخدام الهاتف، كما انه يشتمل على أجهزة الكمبيوتر والتابلت واللابتوب، وكذلك السماعات التي تعمل بالبلوتوث وغيرها من الأجهزة الحديثة، حيث يمكن العثور عليها بكل سهولة ويسر.
خطوات تحديد جهازك المخفي باستخدام تطبيق WunderFind
من اجل العثور على الهاتف المفقود أو الخفي اتباع بعض الخطوات الهامة من أجل العثور عليه، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- يجب أولاً تفعيل البلوتوث على الهاتف.
- ضرورة تنزيل تطبيق Wunderfind لهاتف آيفون أو هاتف أندرويد.
- ابدأ في تشغيل التطبيق.
- خلال ثواني بسيطة سوف تظهر أمامك قائمة بأجهزة البلوتوث التي تم أكتشفها من التطبيق.
- يجب العلم أنه بجانب كل جهاز سوف تظهر المسافة المقدرة بين الموقع الحالي وموقع الهاتف المفقود، وسوف يتغير بشكل تلقائي عند التنقل.
- للحصول على المزيد من التفاصيل حول الإشارة وقوتها يمكنك النقر على أحد العناصر الموجودة في القائمة.
- عند النقر على أحد العناصر سوف تظهر أمامك على الشاشة، وذلك من أجل إرشادك إلى التحرك أثناء حمل الهاتف مع ضرورة مشاهدة تغيير قوة إشارة جهاز البلوتوث المستهدف، وعند الاقتراب من الجهاز سوف تجد ارتفاع في قوة الإشارة حتى تصل إلى 100% والعكس تنخفض الإشارة كلما ابتعدت عن الهاتف.
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