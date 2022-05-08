أفضل طريقة للعثور على الهاتف المفقود من خلال خطوات بسيطة

يعد فقد الهواتف الذكية من الأشياء المقلقة لجميع المستخدمين خلال هذه الفترة، ولاسيما إذا كنت تستعمل الهاتف المفقود بشكل مستمر ودائم في العمل والتواصل مع الأصدقاء، حيث يوجد طريقة سهلة للغاية من أجل العثور على الهواتف في حالة إذا كان الهاتف يدعم تقنية البلوتوث Bluetooth، وسوف نكشف في هذا المقال عبر موقعكم ثقفني على أسهل طريقة لمعرفة المكان الفعلي للهاتف من خلال تطبيق متوفر للتحميل على هواتف أندرويد وهواتف أيفون، وعليك فقط اتباع الخطوات لمعرفة مكان الهاتف.

طريقة للعثور على الهاتف المفقود

تعمل الأجهزة الحديثة المزودة بالبلوتوث Bluetooth على إشارة ثابتة يمكن من خلال التطبيق التقاطها بكل سهولة، وتحديد موقع الهاتف والمسافة بالتحديد، حيث يُعتبر البلوتوث من طرق الاتصال بين الأجهزة بعضها ببعض، ويمكن إرسال العديد من البيانات والمعلومات وأحياناً بعض البرامج الصور لا سلكياً من الهاتف إلى هاتف آخر دون حدوث أي توصيلات على الكمبيوتر أو نقلها من خلال اليو أس بي.

من جانبه نشر موقع “howtogeek” أن تطبيق “Wunderfind” يستطيع من خلال استخدام تقنية البلوتوث Bluetooth، تحديد موقع أي جهاز مفقود أو مخفي من خلال استخدام الهاتف، كما انه يشتمل على أجهزة الكمبيوتر والتابلت واللابتوب، وكذلك السماعات التي تعمل بالبلوتوث وغيرها من الأجهزة الحديثة، حيث يمكن العثور عليها بكل سهولة ويسر.

خطوات تحديد جهازك المخفي باستخدام تطبيق WunderFind

من اجل العثور على الهاتف المفقود أو الخفي اتباع بعض الخطوات الهامة من أجل العثور عليه، وذلك من خلال الخطوات التالية: