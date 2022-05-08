 فؤاد السنيورة يستنكر الهجوم الإرهابى فى غرب سيناء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى برقيتى عزاء أرسلهما اليوم الأحد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى، للتعزية فى شهداء الجيش المصرى، ودان فيهما السنيورة العمل الإرهابى الغادر.

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