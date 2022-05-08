متشددون فى بوركينا فاسو يستهدفون قافلة مواد غذائية

جدة - نرمين السيد - قتل 12 شخصا على الأقل بينهم 10 من أفراد قوات موالية لجيش بوركينا فاسو ومدنيان، أمس السبت، فى كمين نصبه متشددون بشمال البلاد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية ومحلية.





وقال مصدر أمنى فى بوركينا فاسو "استهدفت قافلة مواد غذائية يرافقها (عناصر من جهاز) متطوعو الدفاع عن الوطن، بكمين على طريق دورى-جورجادجى"، ما أدى إلى مقتل "12 شخصا"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأكد مسؤول محلى للوكالة مقتل عشرة من أفراد جهاز "متطوعو الدفاع عن الوطن".

يأتى ذلك بعد يومين على مقتل سبعة جنود وأربعة من قوات رديفة للجيش فى كمينين فى شمال ووسط بوركينا فاسو.

وتتعرض بوركينا فاسو وخصوصا شمالها وشرقها لهجمات "الجهاديين" منذ 2015، وينتمى هؤلاء خصوصا إلى تنظيمى "القاعدة" و"داعش"، وخلفت أعمال العنف أكثر من ألفى قتيل وأجبرت نحو 1.8 مليون شخص على النزوح.