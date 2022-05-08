اليونيسف: 6.5 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة فى سوريا

جدة - نرمين السيد - كشفت أديل خضر، المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأحد، عن أن أكثر من 6.5 مليون من الأطفال السوريين يعيشون فى خوف وحاجة وعدم يقين، سواء فى داخل سوريا أو فى دول الجوار.





وفى بيان لها، قالت المسؤولة الأممية إن "أكثر من 6.5 مليون طفل فى سوريا يحتاجون إلى المساعدة، وهو أعلى رقم جرى تسجيله منذ بداية الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 11 عاما"، لافتة إلى أنه "فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط، قتل وأصيب 213 طفل فى سوريا." كما أوضحت أديل خضر أنه تم التحقق حول مقتل وإصابة أكثر من 13 ألف طفل منذ بداية الأزمة فى العام 2011، مضيفة أن احتياجات الأطفال داخل سوريا والدول المجاورة آخذة فى الازدياد، وأن العديد من العائلات تكافح لتأمين نفقاتها المعيشية. وأضافت: "ترتفع أسعار المواد الأساسية ومن ضمنها المواد الغذائية، ويعود ذلك جزئيا كنتيجة للأزمة فى أوكرانيا"، فى حين "يتضاءل تمويل العمليات الإنسانية بسرعة".

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