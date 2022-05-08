جدة - نرمين السيد - قتل ما لا يقل عن 48 شخصا فى هجمات شنها مسلحون على ثلاث قرى، فى ولاية زمفارا فى شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول محلى وأحد السكان يوم الأحد 05/08، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 48 شخصا فى هجمات فى شمال غرب نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.