نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF جميع الاقسام في المقال التالي
رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نوافيكم بها الان حيث نتابع على مدار ورأس الساعة جميع الخدمات المقدمة على موقع الوزارة الرسمي من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث البحث يتزايد ويرتفع للغاية وراء الوصول إلى خطوات وطرق الحصول على نتائج القبول الموازي التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022
رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 يرغب عدد كبير من الطلاب والطالبات الوصول اليه، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالقبول الموازي حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية امكانيات الوصول الى تلك النتائج على شكل ملفات pdf بعدما تقدم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات على القبول الموازي مما اصبح الان بامكان جميع الطلاب والطالبات إجراء الاستعلام الإلكتروني عن تلك النتائج بشكل جاء على نحو نستعرضها الان امام حضراتكم
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي جاءت أمام جميع الطلاب والطالبات بمنتهي السهولة على الشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين فور الدخول على خانة خدمات إلكترونية
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عند ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها
- النقر على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم النتائج على شكل ملفات pdf وذلك على مستوى جميع المحافظات العراقية
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ كلية طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.33
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