بوتين: النصر في أوكرانيا لنا كما كان عام 1945

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:25 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، إن “النصر في أوكرانيا لنا كما كان عام 1945”.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التهنئة لقدامى المحاربين الأوكرانيين في الحرب العالمية.

وقال بوتين في تهنئة وجهها إلى دول الكتلة السوفيتية السابقة والمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا: "اليوم جنودنا، مثل أسلافهم، يقاتلون جنبًا إلى جنب من أجل تحرير أرضهم من الأوساخ النازية، مع الثقة في أن النصر سيكون لنا كما في عام 1945".

وأضاف أن "الواجب المشترك اليوم هو منع عودة النازية التي سببت الكثير من المعاناة لشعوب الدول المختلفة"، متمنياً أن تكون "الأجيال الجديدة جديرة بذكرى آبائها وأجدادها".

وفي تهنئته، لم يكتف فلاديمير بوتين بالإشارة إلى الجنود فقط، بل تحدث عن المدنيين في "الجبهة الداخلية" الذين "سحقوا النازية مقدمين تضحيات لا تعد".

وقال الرئيس الروسي "للأسف، النازية اليوم ترفع رأسها مرة أخرى". وأضاف "واجبنا المقدس هو منع الورثة العقائديين للذين هُزموا" في ما تسميه موسكو "الحرب الوطنية الكبرى" من "العودة للانتقام".

وتمنى بوتين "لكل سكان أوكرانيا مستقبلاً سلمياً وعادلاً".

وتحيي موسكو غدا ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية بعرض عسكري.

وكانت قد نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريراً قالت به إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأخذ الذكرى السنوية الروسية على محمل الجد، ولم يكن من قبيل المصادفة أن غزوه لأوكرانيا جاء بعد يوم واحد من عيد “المدافع عن الوطن الأم”، وهو احتفال بالإنجازات العسكرية الروسية.

وفي نفس المناسبة في عام 2014، اتخذ بوتين الخطوة الأولى في ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، من خلال احتجاجات منسقة موالية لروسيا في شبه الجزيرة.

وأضافت الشبكة أنه من الواضح أن بوتين كان يأمل في الحصول على المزيد للاحتفال به بحلول عيد النصر غدا الاثنين، وهو أكثر التواريخ وطنية في البلاد، مما يمثل دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. في 8 مايو 1945 (9 مايو في المنطقة الزمنية لموسكو) وقعت ألمانيا صك الاستسلام في برلين، منهية القتال في أوروبا.