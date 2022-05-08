عقيد أوكرانى: على كييف تقديم تنازلات لروسيا لوقف القتال

وأضاف بارانيوك - فى تصريحات خاصة أوردتها قناة "روسيا اليوم" الأحد - أن كييف دعتنا للصمود، وأكدت أن هناك قوات آتية لكسر الحصار ومساعدتنا، فى حين أعلن مسؤولون حكوميون استحالة إنقاذ العسكريين الأوكرانيين فى ماريوبول.
وتابع : "لقد وعدونا ببعض المساعدة لكنها لم تأت، مما دفعنا إلى الخروج باتجاه وحداتهم فى أزوفستال".
وأشار إلى أن أوكرانيا يجب أن تقدم تنازلات لوقف هذا النزاع، مثل عدم الانضمام للناتو، وضمانات عدم الاعتداء"، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك أطراف ضامنة تستطيع تأكيد تلك الاتفاقيات".
يذكر أن سلطات دونيتسك أعلنت فى وقت سابق، أن 1350 عسكريا، بينهم أكثر من 160 ضابطا، من مشاة البحرية الأوكرانية "اللواء 36" فى ماريوبول ألقوا أسلحتهم واستسلموا لقواتها.
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