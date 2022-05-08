وقت قياسى.. روسيا تحدد قدرتها النووية أمام دول ناتو

جدة - نرمين السيد - وقال روجوزين، عبر قناته على "تيليجرام"، اليوم الأحد: "حال اندلاع حرب نووية، سندمر دول الناتو فى غضون 30 دقيقة، لكن يتعين علينا منع حدوث ذلك، لأن تبعات ضربات نووية متبادلة بيننا ستؤثر سلبًا على وضع كوكب الأرض، ولذلك سنضطر إلى تحقيق فوز على هذا العدو الأقوى اقتصاديًا وعسكريًا بأساليب القتال التقليدية".

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، حذر مدير وكالة الفضاء الروسية من أن "وجود أوكرانيا مستقلة عن روسيا سيحولها حتما إلى دولة معادية لروسيا ومنطلق للعدوان الغربى على شعبنا"، مشددًا على أن العملية العسكرية التى تجريها موسكو فى أوكرانيا هى "حرب من أجل الحقيقة، وحق روسيا فى الوجود كدولة موحدة ومستقلة".