بوتين: النصر سيكون لروسيا كما فى 1945

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن النصر سيكون لروسيا "كما فى عام 1945"، مذكرًا بعدد من المقارنات بين الحرب العالمية الثانية والصراع الدائر حاليًا فى أوكرانيا، وذلك على هامش تهانيه بذكرى 8 مايو.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بوتين فى تهنئة وجهها إلى دول الكتلة السوفياتية السابقة، والمنطقتين الانفصاليتين فى شرق أوكرانيا: "اليوم جنودنا، مثل أسلافهم، يقاتلون جنبًا إلى جنب من أجل تحرير أرضهم من الأوساخ النازية، مع الثقة فى أن النصر سيكون لنا كما فى عام 1945".

وأضاف بوتين: "الواجب المشترك اليوم هو منع عودة النازية التى سببت الكثير من المعاناة لشعوب الدول المختلفة"، متمنيا أن تكون "الأجيال الجديدة جديرة بذكرى آبائها وأجدادها".

كما ذكر الرئيس الروسى المدنيين فى "الجبهة الداخلية"، قائلاً إنهم "سحقوا النازية مقدمين تضحيات لا تعد".

وبحسب الوكالة الفرنسية، خصص بوتين فقرة فى حديثه للأوكرانيين، قال فيها: "للأسف، النازية اليوم ترفع رأسها مرة أخرى، وواجبنا المقدس هو منع الورثة العقائديين للذين هزموا فى الحرب الوطنية الكبرى من العودة للانتقام".

كما تمنى بوتين "لكل سكان أوكرانيا مستقبلاً سلميًا وعادلاً".