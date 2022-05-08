الرئيس الألمانى: أحداث كييف أفشلت حلم بناء البيت الأوروبى المشترك

جدة - نرمين السيد - وقال شتاينماير، فى كلمة ألقاها اليوم الأحد فى جمعية النقابات الألمانية (DGB) فى برلين بمناسبة ذكرى استسلام ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية، إن الثامن من مايو أصبح "يوم حرب" هذا العام فى ظل الأحداث فى أوكرانيا، مذكّرا بالمبادرة التى تقدم بها آخر زعيم للاتحاد السوفيتى، ميخائيل جورباتشوف، لبناء "البيت الأوروبى المشترك".

وأضاف: "لكن اليوم، فى الثامن من مايو هذا العام، باء حلم بناء البيت الأوروبى المشترك بالفشل وحل الكابوس محله"، مؤكدا أن النزاع فى أوكرانيا يدفع أوروبا إلى "استنتاجات مؤلمة". كما وجه انتقادات إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، متهما إياه بـ"تشويه التاريخ" من خلال تبرير العملية العسكرية التى تجريها موسكو فى أوكرانيا.

وشدد شتاينماير على أن التضامن مع أوكرانيا فى هذا النزاع يقضى بـ"مواصلة الضغط على روسيا اقتصاديا من خلال العقوبات غير المسبوقة"، داعيا إلى التركيز على تحديث جيش بلاده، مبديا قناعته بأنه "لا يمكن التفاوض على منع نزاعات جديدة إلا من موقف القوة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.