غدا.. ماكرون يلقى خطابه الأول أمام برلمان أوروبا منذ بدء حرب موسكو وكييف

وأفادت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" - وفقا لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" - بأن خطاب ماكرون يتزامن مع "يوم أوروبا"، حيث يحتفى الاتحاد الأوروبى بالذكرى الثانية والسبعين لوضع وثيقته التأسيسية، وهى إعلان لوزير الخارجية الفرنسى السابق روبير شومان، اقترح فيه إنشاء مجموعة أوروبية للفحم والفولاذ فى التاسع من مايو 1950 وهى النواة التى شكلت الإرهاصات الأولى للاتحاد الأوروبي.
وبحسب الإليزيه، فإن "يوم أوروبا"، الذى يُحتفل به غدا فى جميع أنحاء الاتحاد، يتزامن مع العرض العسكرى الكبير الذى سينظم فى الميدان الأحمر فى العاصمة الروسية موسكو للاحتفال بذكرى الانتصار السوفيتى على النازية.
ونوهت الصحيفة الفرنسية إلى أن إيمانويل ماكرون سيتوجه، مساء غد، إلى برلين بعد مشاركته فى يوم أوروبا، فى أول زيارة خارجية لـ"ماكرون" بعد بدء فترة ولايته الثانية مما يدل مجددا على قوة الترابط الفرنسى الألماني.
وأثناء الاجتماع مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، سيتناول الرئيس ماكرون "القضايا المتعلقة بالحرب فى أوكرانيا وقضايا السيادة الأوروبية"، ولا سيما "جوانب الدفاع والطاقة"، كما سيناقش الجانبان القضايا الدولية الكبرى فى سياق الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع، التى ستنعقد قمتها فى يونيو المقبل.
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