العالم اليوم - لحظة "درامية" لمروحية روسية.. فيديو لما حدث بجزيرة الثعبان

انتم الان تتابعون خبر لحظة "درامية" لمروحية روسية.. فيديو لما حدث بجزيرة الثعبان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 مايو 2022 04:18 مساءً - أظهر مقطع فيديو مأخوذ من طائرة بدون طيار، لحظة "درامية" قصفت فيها غارة أوكرانية مروحية روسية في جزيرة الثعبان "سنيك" بالبحر الأسود.

وتظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة هليكوبتر من طراز "إم آي 8" يتم تدميرها أثناء نزول القوات الروسية منها.

وفي الفيديو، يمكن رؤية جنود الكرملين وهم يغادرون المروحية قبل لحظات من إسقاط الطائرات بدون طيار الأوكرانية قذائفها.

ثم تنتقل لقطات الفيديو إلى لقطة بعيدة المدى تُظهر آثار الانفجار مع تصاعد الدخان بينما تحلق الطائرة بدون طيار بعيدا عن جزيرة الثعبان.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أية وفيات أو إصابات في الانفجار ولم يتم تأريخ المقطع، وفقا لصحيفة "الصن".

ويأتي ذلك بعد أن دمرت ضربة أخرى بطائرة مسيرة أوكرانية السبت سفينة إنزال روسية على نفس الجزيرة في البحر الأسود.

وتعتبر جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود، تسمح بتشكيل تهديدات خطيرة ومكشوفة في الوقت نفسه، حيث أصبحت هذه الجزيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية، فهي منذ اليوم الأول للحرب، هاجمها الروس للاستيلاء عليها.

وتوفر الجزيرة التي تبلغ مساحتها هكتارات قليلة منصة إطلاق خطيرة في كل مكان حولها، حيث تقع على مسافة نحو 50 كيلومترا من مصب نهر الدانوب، أحد الأنهار الرئيسية في أوروبا والطريق التجاري المهم، وعلى مسافة حوالى 100 كيلومتر من أوديسا، وتسمح نظريا بضرب كل الساحل الأوكراني.