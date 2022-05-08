نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ماكرون يزور عسكرياً في الجيش اللبناني .. و"سيلفي" تجمعهما على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 8 مايو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي الخميس عسكريّاً في الجيش اللبناني يتلقّى العلاج في مستشفى بيرسي العسكري في كلامارت الباريسية (Hauts-de-Seine) بعد إصابته بجروح بالغة العام الفائت خلال عملية دهم نفّذتها قوة من مديرية المخابرات في البقاع لكبار تجار المخدرات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوفد المرافق لماكرون قوله إنّ الرئيس زار مجموعة من الجنود الجرحى، مضيفاً: "من المهمّ بالنسبة له أن يذهب لرؤية الجنود"، في واحدة من أولى رحلاته منذ إعادة انتخابه.

النهار اللبنانية