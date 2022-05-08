الآن.. تسجيل اول ابتدائي علي نظام نور noor.moe.gov.sa كيف تسجل من حساب ولي الامر والأوراق المطلوبة

الآن تسجيل اول ابتدائي علي نظام نور من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السعودية، وهو رابط noor.moe.gov.sa الذي تم إتاحة من اجل تسجيل الطلاب الجدد الذين وصلوا الي سن الدراسة، ولذلك سوف نوفر لكم عبر موقع ثقفني كيف تسجل من حساب ولي الامر علي نظام نور، كذلك نوضح ما هي الأوراق المطلوبة لتحقيق تسجل طلاب الاول الابتدائي بنجاح من خلال النظام المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، وذلك لتوفير الوقت والمجهود المطلوب للحصول علي اي خدمة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث إن النظام يقدم العديد من الخدمات الاخري ومنها الدراسة الإلكترونية عن بعد، وكذلك عرض النتائج عبر نور نتائج الطلاب، بالإضافة الي ذلك يمكن لولي الامر ترقب الغياب والحضور للأبناء بمجرد زيارة المنصة والتواصل مع المعلمين.

تسجيل اول ابتدائي علي نظام نور noor.moe.gov.sa

إن نظام نور الإلكتروني يخدم الملايين من طلاب المملكة العربية السعودية يوميا، حيث يحقق فرص متميزة التواصل بين المعلم والطالب وكذلك ولي الامر والإدارة المدرسية، هذا ويمكنكم اليوم تسجيل الاول الابتدائي علي نظام نور من خلال حساب ولي الامر، وذلك بعد بدأ قبول طلبات التسجيل بداية من اليوم الأحد 8 مايو 2022 الموافق 7 من شوال 1443، هذا ومن المقرر قبول طلبات التسجيل حتي 17 ربيع اول او امتلاء الشواغر المتاحة، ويتم التسجيل عبر نظام نور حساب ولي الامر للمدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وكذلك المدارس الاهلية والعامة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل طلاب الاول الابتدائي 1443

نسخة من سجل الاسرة او صورة الاقامة علي أن يكن الطالب مسجل بها.

صورة من سجل التطعيمات والتحضينات الاساسية التي حصل عليها الطالب.

نسخة من شهادة ميلاد الطالب.

صورة عقد الايجار للاسرة او ملكية محل الاقامة.

كيف اسجل علي نظام نور ابتدائي

ويتاح لجميع اولياء الامور التسجيل عبر noor.moe.gov.sa من اليوم، حيث إن تسجيل اول ابتدائي يتم من خلال حساب ولي الامر، والذي يتم بنجاح في حالة إتباع تلك الخطوات