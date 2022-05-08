خطوات وشروط التسجيل في نظام نور السعودي لطلاب الإبتدائى 1444

قامت وزارة التربية والتعليم السعودي ،بتقديم نظام إلكتروني جديد ،يمكن من خلاله التقديم التسجيل إلكترونيا لكافة الطلاب الصف الأول الإبتدائى بطريقة سهلة ،وميسرة ،دون الحاجة للذهاب للأماكن منعا للإزدحام ،وأيضا توفير الوقت ،والجهد ،وهذا النظام يسمي بنظام نور السعودي ،ويعد هذا النظام من أهم المنصات المتاحة بالمملكة العربية السعودية ،حيث يقدم الكثير من المساعدات للطلاب ،وأولياء الأمور ،في مجال التعليم السعودي.

الخطوات المتبعة للتسجيل في نظام نور لطلاب المرحلة الإبتدائية

لكي يتم التسجيل في نظام نور السعودي ،لطلاب الصف الأول الإبتدائى ،يجب أتباع هذه الخطوات:

أولا: الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام نور .

ثم بعد ذلك الضغط علي تسجيل الدخول علي الحساب الخاص بولي أمر الطالب ،يتم كتابة أسم المستخدم ،وكلمة السر ،ورمز التحقيق ،ثم القيام بالضغط علي أيقونة تسجيل.

ثم الذهاب إلي الصفحة الرئيسية لنظام نور.

ثم فتح صفحة تسجيل الأبناء.

وبعد ذلك الضغط علي أيقونة تسجيل طالب جديد.

يجب كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب ،وكتابة رقم الإقامة.

القيام بتحديد الصلة بين ولي الأمر ،والطالب.

يجب تحديد عمل ولي الأمر.

ثم القيام بكتابة البيانات المطلوبة ،مثل ،رقم جواز السفر ،ورقم الهوية الوطنية ،وتاريخ إنتهاء الهوية ،ومكان إصدار الهوية.

وبعد ذلك القيام بكتابة أسم الطالب رباعيا ،باللغة العربية ،والإنجليزية.

يجب إختيار جنس الطالب سواء ذكر أو أنثي.

يجب كتابة تاريخ الميلاد ،ميلاديا ،وهجريا.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالسكن ،من حيث الملكية ،والحي ،والمنطقة ،ورقم المنزل ،وأسم الشارع.

يجب كتابة كافة بيانات التواصل مع ولي الأمر.

يجب تحديد المدرسة المراد الإلتحاق بها الطالب ،من أسم المدرسة ،والإدارة التي تتبع لها المدرسة.

يجب رفع جميع الوثائق المطلوبة كاملة.

وأخيرا: تحديد عدد المدارس التي فيها أسماء الطالب في قائمة الإنتظار.

شروط التسجيل في نظام نور للصف الأول الإبتدائى

وضعت وزارة التربية والتعليم السعودي ،عدة شروط يجب توافرها ،لكي يتم التسجيل في نظام نور ،وهذه الشروط هي :