تسجيل طلاب روضة وأولي ابتدائي في منصة نور التعليمية

تسجيل طلاب روضة وأولي ابتدائي، حيث يعتبر نظام نور أحد أهم الأنظمة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المنصة خدماتها التعليمية لجميع الطلاب في المملكة ولجميع أولياء الأمور أيضاً، حيث تسعي المنصة إلى توفير جميع الخدمات الخاصة بمعاملات الطلاب والطالبات المسجلين لدي الإدارات التعليمية المختلفة بالمملكة، ويبحث خلال هذه الفترة الكثير من أولياء الأمور من أجل تسجيل الطلاب لمرحلة الروضة ولمرحلة الصف الأول الابتدائي وذلك للعام الدراسي الجديد، ويتم التسجيل وفق المواعيد التي تم تحديدها من جانب وزارة التعليم وحتي امتلاء الأماكن الخالية في المدارس، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل تسجيل طلاب روضة وأولي ابتدائي.

تسجيل طلاب روضة وأولي ابتدائي بمنصة نور

يستطيع جميع أولياء الأمور في المملكة وقادة المدارس أيضاً تسجيل جميع الطلاب في مرحلة رياض الأطفال وفي مرحلة الابتدائي بواسطة نظام نور التعليمي، علي أن يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يجب الدخول إلى منصة التسجيل التالية: منصة نور.

الولوج للمنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر علي تبويب ( تسجيل طالب جديد).

يجب إدراج رقم هوية الطالب الوطنية أو رقم الإقامة في المكان الخاص بذلك، مع تحديد صلة القرابة بين كل من الطالب وبين ولي الأمر.

يجب تسجيل بيانات الطالب في الأماكن المخصصة لذلك وهي: (الجنسية، جنسية الأم، الرقم الخاص بالسجل المدني، الرقم الخاص بجواز السفر، التاريخ الخاص بانتهاء الهوية الهوية ومصدرها، تسجيل اسم الطالب باللغتين العربية والانجليزية، تحديد الجنس، تسجيل رقم الجوال، العنوان الوطني).

يجب تسجيل البيانات التي تخص المدرسة (نوع المدرسة، الإدارة التعليمية، المكتب الخاص بالتعليم).

يجب أن يتم تحديد مدرسة بديلة في حالة عدم قبول الطلب المقدم للتسجيل في المدرسة الأولى.

يجب أن يتم التأكد من البيانات المسجلة ورفع المستندات.

الضغط علي حفظ البيانات.

مستندات يجب تقديمها عند التسجيل

يوجد بعض المستندات التي يجب توافرها عند بداية تسجيل الطلاب في نور من جانب أولياء الأمور، ومن الأوراق والمستندات المطلوبة ما يلي: