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عمر شويل - جدة شروط تمويل نقاط البيع من بنك التنمية الاجتماعية تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي. حيث يتميز مصرف التنمية الاجتماعية بكونه من أقدم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما يعتبر من أكثر بنوك المملكة التي توفر للمواطنين العديد من المساعدات والخدمات المصرفية المميزة. حيث يقدم العديد من صور التمويل الشخصي وكذلك القروض التي تتعدد وتختلف لكي تتناسب مع كافة احتياجات العملاء وكذلك أعمارهم. ومن الجدير بالذكر أن بنك التسليف يهمل من أجل الارتقاء بمستوى الأسر داخل المملكة مما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. كما يعتبر من أهم أنواع هذه الخدمات هو تمويل نقاط البيع والذي سوف نقوم اليوم بالتحدث عنه داخل هذا المقال. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط الحصول على تمويل ل10 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية وأهم المستندات المطلوبة.

شروط تمويل نقاط البيع من بنك التنمية الاجتماعية

يتميز بنك التنمية الاجتماعية بتقديمه للعديد من الخدمات البنكية الجديدة والمتطورة والتي تهدف لتقديم المساعدة للعملاء. ومن بين هذه الخدمات هناك منتج التمويل نقاط البيع والذي يتم تقديمه للمنشآت الصغيرة والتي تتعامل مع نقاط البيع. هو عبارة عن منتج تمويلي لرأس المال العام ويصل مبلغ التمويل إلي 2 مليون ريال سعودي. كما إنه عبارة عن أحد الحلول التمويلية السريعة التي يتم تقديمها لتغطية جميع احتياجات المنشآة. يتم تقديم مبلغ يصل إلى 25٪ من إجمالي إيرادات المنشآة ولمدة 12 شهر. وهناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها كما يلي:

يجب أن يكون التمويل مقدم لأحد المنشآت الصغيرة

كما يجب أن يكون مبلغ الإيراد السنوي أكبر من 3 مليون ريال وأقل من 40 مليون ريال

توفير سجل ائتماني جيد

كما يجب أن يتخطى فترة عمل المنشآة العامين منذ تاريخ السجل التجاري

كما يشترط أن تكون قد حصلت المنشآة على إيرادات من نقاط البيع منذ أكثر من 12 شهر

ولا تقل الإيرادات السنوية من نقاط البيع عن 1.2 مليون ريال سعودي

كما يجب أن تكون المنشأة تعمل في أحد القطاعات التي تيستهدفها البنك

أنواع التمويل والمستندات المطلوبة

ينقسم تمويل نقاط البيع المقدم من قبل بنك التسليف إلى نوعين كما يلي:

تمويل طويل الأجل: ويتضمن هذا النوع من التمويل جميع التوسعات الرأسمالية وتصل فترة التمويل إلي 36 شهر التمويل قصير الأجل: وتصل مدة التمويل إلي 12 شهر ويتضمن رأس مال المنشأة أو الدورة التشغليلة.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل:

تقديم سجل تجاري جيد الشركة

الهوية الوطنية للمالك والشركاء

توفير صورة من جميع التراخيص التجارية

مستند العقد الخاص بالشراكة

تقديم الإقرار الضريبي كل ثلاثة أشهر

كشف حساب لنقاط البيع محتوم من قبل البنك لمدة لا تقل عن عام.

الأنشطة المستهدفة من قبل بنك التنمية الاجتماعية

حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية التمويل لكي يتم تطوير وتوسيع العديد من الأنشطة المختلفة. كما يستهدف بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الأنشطة التي يقدم لها التمويل كما يلي: