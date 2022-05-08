بريطانيا تدين هجوم غرب سيناء.. وتؤكد دعمها لمصر فى حربها ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأكد اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطانى لشؤون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث، أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب مصر فى حربها ضد الإرهاب.
وقال الوزير البريطانى -فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- "لقد صدمت عندما علمت بالهجوم الإرهابى الذى وقع يوم أمس غرب سيناء"، معربًا عن خالص التعازى لأهالى الضحايا.. متمنيًا الشفاء للمصابين.
وفى السياق ذاته، أدان السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى بشدة الهجوم الإرهابى، معربًا -فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- عن التعازى لأسر الجنود الذين فقدوا حياتهم.. متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مشددًا على وقوف بلاده إلى جانب مصر فى حربها ضد الإرهاب.
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