نظام فارس الخدمة الذاتية تسجيل دخول Faris

نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث يعد نظام فارس أحد أهم الأنظمة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، فقد تم إعداد هذا النظام ليقدم خدمات خاصة بالأفراد المدراء والموظفين ولجميع العاملين في قطاع التعليم داخل المملكة، حيث يستطيع أي فرد أن يقوم بالاستعلام عن الكثير من الخدمات الإلكترونيّة التي تخص العمل الوظيفي الذي يعمل بها داخل المجال التعليميّ، وتضم منصة فارس عدد هائل من الخدمات الإلكترونية التي يتم الاستعلام عنها من خلال تسجيل حساب في منصة فارس، وسوف نوضح لكم كيف يستطيع الموظف أن يقوم بتسجيل حساب في نظام فارس الخدمة الذاتية في الخطوات التالية.

نظام فارس الخدمة الذاتية تسجيل دخول

يستطيع جميع الأفراد العاملين بالقطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية تسجيل دخول منصة فارس الخدمة الذاتية من خلال الخطوات الإلكترونية الآتية:

يجب الدخول مباشرةً إلى الرابط الخاص بالدخول إلى نظام فارس الخدمة الذّاتيّة.

يجب أن يتم إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك.

إدراج كلمة المرور في المكان الخاص بذلك.

ثمَّ النقر على أيقونة (دخول).

ومن خلال هذه الخطوات يُمكن تسجيل الدخول إلى خدمات نظام فارس الخدمة الذاتيّة والاستفادة من جميع الخدمات التي يتم تقديمها علي المنصة في أي وقت وبشكل سريع يعمل علي إنهاء جميع المعاملات دون الذهاب لمقرات العمل الخاصة بكل مستفيد.

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

يتوفر التّسجيل للمرة الأولى بمنصة فارس الخدمة الذاتيّة؛ من خلال اتباع الخطوات الآتية التي من خلالها يتم التّسجيل جديداً في النظام من خلال هذه الخطوات: