تتبع حوالة ويسترن يونيون Western Union الاستعلام عن الحوالة برقم التتبع MTCN

شركة ويسترن يونيون هى من افضل الشركات التي تقوم بإرسال واستلام الحوالات بطريقة سريعة جداً وفورية، وبالتالي يمكنكم الآن تتبع حوالة ويسترن يونيون برقم الحوالة أو اجراء الاستعلام عن حوال ويسترن يونيون برقم التحويل أو رقم التتبع والذي يسمى رقم MTCN الذي يتكون من 10 أرقام وذلك الكترونياً من خلال الإنترنت، والذي يوضح لك تفاصيل الحوالة وجاهزيتها للاستعلام من احد فروع ويسترن يونيون حول العالم، حيث تنتشر فروع شركة ويسترن يونيون حوال العالم بمختلف المناطق لتغطي عدد كبير من المدن، هذا بالإضافة الى انتشار فروعها لدى العديد من البنوك المختلفة، وهى اسرع وسيلة للتحويل المالي بمختلف دول العالم.

حوالة ويسترن يونيون

لم يعد الأمر صعباً على الإطلاق في اجراء الاستعلام عن حوالة ويسترن يونيون برقم الحوالة حيث اصبح متاح الآن من خلال الإنترنت، وبالتالي سوف نوضح بالتفصيل طريقة تتبع حوالة ويسترن يونيون من خلال هذا التقرير حتى يسهل على الجميع إمكانية وصول التحويل المالي وهل الحوالة جاهزة للاستلام أم لا؟ حتى يوفر العميل الوقت والجهد اللازم قبل الذهاب الى فروع ويسترن يونيون والاستعلام المسبق عن الحوالة سابقاً، حيث توفر ويسترن يونيون إمكانية إرسال واستقبال الأموال لأكثر من 200 دولة حول العالم، من خلال مئات الآلاف من الفروع المختلفة.

رقم ويسترن يونيون

رقم خدمة عملاء ويسترن يونيون في مصر الخط الساخن 16797

رقم خدمة عملاء ويسترن يونيون في السعودية 800 844 4067 (الخط الأرضي وشركة الاتصالات STC)، 800 850 0338 (موبايلي وزين)

رابط تتبع حوالة ويسترن يونيون

يمكنك الآن اجراء تتبع للحوالة من ويسترن يونيون سواء كنت أنت المرسل أو المستقبل للحوالة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط تتبع حوالة ويسترن يونيون من الموقع الرسمي

ثم تحديد خيار (أنا المستلم – أنا المرسل)

ثم كتابة رقم التتبع في الحوالة MTCN في الحقل المخصص الذي يتكون من 10 أرقام.

والجدير بالذكر انه لا يجب الإفصاح عن رقم التتبع MTCN إلا للموظف المختص، ويجب إحضار رقم الحوالة وان يتطابق اسم المستلم في الحوالة مع اسم المستلم على شباك الاستلام هذا بالإضافة الى وجود الهوية للمستلم.